نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كواليس اليوم الأول للاختبارات البدنية للحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت أمس الاختبارات البدنية للحكام والتي أجريت على استاد الإسكندرية لحكام مناطق الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح.

وشهدت الاختبارات اجتياز 209 حكما من 231 ورسوب 22 حكما ما بين حكام الساحة والمساعدين.

أسماء بارزة لم تتخطى الاختبارات

ومن أبرز الأسماء التي لم تتخطى الاختبار الثنائي نادر قمر الدولة والذي خرج من الجولة السابعة من أصل عشر جولات.

بينما عانى السيد شعبان من الالم في الجانب بشكل مفاجئ ليخرج من الجولة الثامنة من الاختبارات.

وسيتم إعادة الاختبارات في موعد اخر بجانب الحكام التي لم تتخطى الاختبارات.

وغاب محمد فاروق رئيس لجنة الحكام عن حضور معسكر الاسكندرية كما غاب المعد البدني سامي فاروق وتولي تتسيق الاختبارات للحكام محمد ابو خاطر المعد البدني تحت اشراف ابراهيم نور الدين وعزب حجاج.