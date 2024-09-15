نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ثنائية لامين يامال تنهي الشوط الأول بتقدم برشلونة أمام جيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في فرض التقدم على حساب نظيره نادي جيرونا في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم.

ويستضيف برشلونة نظيره جيرونا في الجولة الخامسة من لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الاسباني والذي يهتم به الجمهور في كل مكان.

نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة وجبروتا

وحقق برشلونة التقدم تحت قيادة هانز فليك بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تلعب على ملعب مونتيلفي.

أحرز لامين يامال هدفي التقدم لصالح نادي برشلونة في الدقائق 30 و37 على التوالي.

وفي الدقيقة الرابعة والأربعون حصل جيرونا على ركلة جزاء ولكنها ألغيت بعد ذلك.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنا تقدم البارسا على جيرونا.

ودخل برشلونة مباراته أمام جيرونا في الدوري الإسباني بالتشكيل الآتي:-