نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الرياضي لبرشلونة يكشف مصير أنسو فاتي مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف البرتغالي ديكو مدير النشاط الرياضي لبرشلونة، مصير الإسباني أنسو فاتي لاعب الفريق، بعد الإصابات المتكررة التي لحقت به في المواسم الأخيرة.

البرتغالي ديكو: أنسو فاتي هو لاعبنا ونحن سعداء بعودته

وقال البرتغالي ديكو في تصريحات صحفية، "أنسو فاتي هو لاعبنا، نحن سعداء بعودته".

وأضاف نجم برشلونة السابق "لقد عانى كثيرًا من الإصابات في السنوات الأخيرة، لكنه يبلغ من العمر 21 عامًا وأمامه مسيرة مهنية كاملة".

وأختتم البرتغالي حديثه، قائلًا " لديه فرصة جيدة ليصبح أنسو الذي نريده، الجميع يعرف من هو".

وانتقل الإسباني فاتي الموسم الماضي علي سبيل الإعارة إلي الدوري الإنجليزي، عبر بوابة نادي برايتون.

وشارك الجناح الإسباني مع الفريق الإنجليزي الموسم المنقضي في 30 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.