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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن تجديد ريال بيتيس رغبته في عودة نجمه السابق داني سيبايوس الذي يلعب في صفوف ريال مدريد في الفترة الحالية من أجل التعاقد معه في فترة الميركاتو الشتوي.

ريال بيتيس يجدد رغبته في ضم نجم ريال مدريد

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن ريال بيتيس ارتبط بإمكانية استعادة خدمات سيبايوس قبل غلق باب الميركاتو الصيفي لكن السوق انتهى دون أن يكتب لصفقة العودة النجاح واستمر سيبايوس في تمثيل ألوان ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال بيتيس سيكرر محاولة التعاقد مع سيبايوس مرة أخرى في يناير المقبل، حيث أصبح النادي الأندلسي في حاجة ملحة للتعاقد مع لاعب وسط بعد إصابة كارفاليو وغيابه لفترة طويلة وكذلك غياب إيسكو المتوقع حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال بيتيس سيكون في وضعية أفضل في الميركاتو الشتوي المقبل للتفاوض على التعاقد مع سيبايوس، حيث سيملك أموالًا أكثر من التي كانت بحوزته في الصيف الماضي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن سيبايوس كان يرغب في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف والعودة إلى ريال بيتيس وغضب لعدم قدرة ناديه السابق على التقدم بعرض مقنع للملكي ينتهي برحيله عن الفريق في الدور الأول من الموسم الحالي.