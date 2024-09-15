الرياضة

جورجينيو يطلق تصريحات هامة بعد فوز آرسنال أمام توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب قائد فريق آرسنال، جورجينيو، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على توتنهام هوتسبير في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز آرسنال بنتيجة 1-0 على ملعب "توتنهام الجديد".

تصريحات جورجينيو بعد فوز آرسنال

في تصريحاته التي نقلتها شبكة "SKY SPORTS"، قال جورجينيو: "كان علينا أن نبذل مجهودًا كبيرًا كما شاهدتم. كنا ندرك تمامًا أن المباراة ستكون صعبة".

وتابع قائلًا: "في مثل هذه المواجهات، عليك أن تعمل بجد، وكنا واثقين من قدرتنا على الاعتماد على بعضنا البعض كفريق واحد".

وأضاف قائد آرسنال: "في النهاية، كان كل شيء يستحق العناء ونحن سعداء للغاية بالفوز. رغم غياب بعض اللاعبين الأساسيين، إلا أننا فريق متكامل".

واختتم حديثه قائلًا: "نحن نعلم أن أي لاعب يشارك سيكون مستعدًا لتقديم المساعدة للفريق. نحن فخورون حقًا بما قدمناه".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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