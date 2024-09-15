نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلانتا يهزم فيورنتينا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق أتالانتا فوزًا مثيرًا على ضيفه فيورنتينا 3-2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم فيورنتينا في الدقيقة 15 عن طريق لوكاس مارتينز، وأدرك أتالانتا التعادل عبر ماتيو ريتيغي في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 32، عاد فيورنتينا للتقدم مجددًا عن طريق مويس كين، لكن أتالانتا أدرك التعادل مرة أخرى عبر شارل دي كيتليلر، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، سجل أديمولا لوكمان الهدف الثالث لأتالانتا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند ثلاث نقاط في المركز 14.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة تورينو وليتشي.

ورفع تورينو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، فيما رفع ليتشي رصيده إلى أربع نقاط في المركز 13.