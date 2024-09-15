نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "صفقة أي كلام".. نجم الزمالك السابق يعلق على ظهور يحيى عطية الله الأول مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، الصفقة الجديدة للنادي الأهلي، اللاعب المغربي يحيى عطية الله، الذي انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أسامة حسن يهاجم يحيى عطية الله بعد ظهوره الأول

ونشر أسامة حسن عبر حسابه على موقع "فيس بوك" صورة ليحيى عطية الله، وعلق عليها قائلًا: "أقل من العادي، صفقة أي كلام."

يُذكر أن النادي الأهلي حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على فريق جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أُقيمت على ملعب نيابو الوطني بالعاصمة نيروبي. هذا الفوز الكبير يُسهّل من مهمة الأهلي في مباراة الإياب التي ستُقام على استاد القاهرة يوم السبت، الموافق 21 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.