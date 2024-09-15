عاجل.. هدف أليو ديانج العالمي في مباراة الخلود والعروبة اليوم بالدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن أليو ديانج من تسجيل هدف فريق الخلود الأول في شباك نظيره العروبة، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الدوري السعودي.

هدف أليو ديانج العالمي في مباراة الخلود والعروبة

المباراة تُقام على أرضية استاد نادي الحزم، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل اللاعب المالي أليو ديانج هدف التقدم لصالح الخلود في الدقيقة العاشرة، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

الجدير بالذكر أن أليو ديانج، لاعب الأهلي المعار إلى فريق الخلود، يشارك في التشكيلة الأساسية منذ بداية اللقاء.