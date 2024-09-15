نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أولى تصريحات فليك حول اكتساح جيرونا وإصابة نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، عن فوز فريقه الليلة على حساب مضيفه جيرونا 4-1 في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

فليك يتحدث عن فوز برشلونة أمام جيرونا

قال فليك في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “بدأنا بشكلٍ جيدٍ للغاية، وحققنا هذه النتيجة أمام نادي عظيم، تدربنا بجد وكان هُناك استعداد مُميز لنبدأ بهذه الطريقة، ونحن نمر بلحظات جيدة ونأمل أن نستمر بالسير بهذا الشكل”.

وأضاف: “ أعتقد أننا كنا نقدم أداءً رائعًا. بدأنا بتركيز كبير، وكنا مركزين جدًا، وضغطنا عليهم. لأننا نعلم أنه إذا منحناهم المساحة التي يحتاجونها للتمرير، سنواجه المشاكل. لذلك كان هدفنا هو أن نضغط عليهم بشكل جيد”.

وتابع مدرب برشلونة: “من المُهم جدًا أن نكون فعاليين في إنهاء الفُرص وهذا ما فعله اليوم لامين يامال، الآن سنُركز على مُباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا، نحن مُتحمسون”.

وحول إصابة داني أولمو، قال مدرب برشلونة: “يجب أن ننتظر بشأن أولمو، سنرى غدًا. لا يمكنني قول شيء الآن”.