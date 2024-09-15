نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة نانت وستاد ريمس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت أمام نظيره فريق ستاد ريمس بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ملخص أهداف مباراة نانت وريمس

وسجل دوجلاس اوجستو الهدف الأول في الدقيقة 29 صنع موسيس سيمون وعادل مارشال مونتيسي النتيجة لنانت في الدقيقة 35 صنعه له سانجي.

وسجل كايتو ناكمورا الهدف الثاني لريمس في الدقيقة 90 بتمريرة رائعة لزميله ايتو.

ترتيب نانت وريمس

ويحتل نانت المركز الرابع بجدول ترتيب ليج وان برصيد سبع نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وخسر مرة بينما يأتي نظيره ستاد ريمس في المركز السادس برصيد سبع نقاط حيث فاز خلال مباراتين وتعادل مرة وهزم مثلها.