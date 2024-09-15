نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم يضربونا كثيرًا.. تعليق كوميدي من حساب جورماهيا على ثلاثية الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الأهلي فوزا عريضا على حساب نظيره جورماهيا الكيني وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق المارد الأحمر بثلاثية نظيفة سجلها رامي ربيعة وبيرسي تاو هدفين.

تعليق ساخر من حساب جورماهيا

وكتب حساب النادي الكيني في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعليق ساخر بعد الهزيمة جاء مفاده: "الجولة الأولى، جور ماهيا 0 - 3 الأهلي،لم يضربونا كثيرا. ننتظر مباراة الإياب في مصر".

وتقام مباراة الإياب في القاهرة بتاريخ الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري على أرضية استاد القاهرة الدولي والذي يستضيف مباراة الفريقين.

ووضع الأهلي قدما ونصف في النهائي إذ بات صاحب الفوز الافريقي الأكبر بين الرباعي المصري المشارك في البطولات القارية.