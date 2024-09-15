نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني العودة في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تخطى مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالفوز خارج ملعبه على نظيره الشرطة الكيني، في المواجهة التي أقيمت بينهما في ذهاب دور ال32 للبطولة.

وانتهت المواجهة التي أقيمت بين فريق الزمالك مشوار للدفاع عن لقب الكونفدرالية أمام نظيره الشرطة الكيني بالفوز بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 للبطولة، وذلك بأقدام عبد الله السعيد بصناعة أحمد سيد "زيزو".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشرطة الكيني في لقاء العودة

ويستعد الزمالك لخوض مباراة العودة ضد الشرطة الكيني، يوم السبت المقبل الموافق 20 سبتمبر 2024، من الشهر الجاري، ويحتضن اللقاء استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المواجهة عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، كما سيتم مشاهدتها أيضا عبر بث مباشر بواسطة قناة أبو ظبي الرياضية عبر موقع يوتيوب.