نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان أمام مونزا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي تشكيل الفريق لمواجهة مونزا في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة بعد قليل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر على ملعب استاد لويجي فيراريس.

يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط بينما جاء مونزا في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.



وسيخوض إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: دي فريج – كارلوس – بافارد.

خط الوسط: ديماركو – مختريان- دراميان - أصلاني –دراميان.

في الهجوم: تورام – لاوتارو مارتينيز