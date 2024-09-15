أحمد جودة - القاهرة - الحمام يعلن عن ثاني صفقاته استعدادا للموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي الحمام المكرزحيزعن ثاني صفقاته بفترة الإنتقالات الصيفيه بالتعاقد مع أحمد نظير لاعب الزرقا وبورفؤاد السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد من القسم الثاني.

وجاء التعاقد مع اللاعب بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة كابوريا.

وكان اللاعب قد إجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الإنتقال رسميًا لصفوف الفريق المطروحي.

وقام المدير الإداري للحمام عون خالد بإنهاء إجراءات قيد اللاعب في قائمه الفريق بعد حسم الصفقة بشكل رسمي.

ويذكر أن الفريق المطروحي قد أعلن التعاقد مع شريف صقر لاعب سبورتنج في صفقه الفريق الأولى استعدادا لإنطلاقه المسابقة بمواجهه الهلال في التاسع من أكتوبر القادم.