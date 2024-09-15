نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يكتسح كالياري برباعية نظيفة بـ الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نابولي فوزًا كاسحًا على نظيره كالياري بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب ساردينيا. نابولي، الذي خسر في الجولة الأولى، نجح في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي، ليواصل تألقه خارج ملعبه.

نابولي يكتسح كالياري برباعية نظيفة

افتتح نابولي التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق جيوفاني دي لورينزو، الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة مميزة من روميلو لوكاكو. الكرة ارتطمت بمدافع كالياري قبل أن تسكن شباك الحارس.

وفي الدقيقة 66، استغل نابولي تقدم مدافعي كالياري مرة أخرى، حيث انطلق كفاراتسخيليا بسرعة كبيرة بعدما تلقى تمريرة من لوكاكو، ليسدد الكرة في شباك الحارس سكوفيت ويعزز تقدم فريقه بالهدف الثاني.

بعد أربع دقائق فقط، ارتكب الحارس سكوفيت خطأً في التمرير، مما منح كفاراتسخيليا الفرصة لرد الجميل للوكاكو، الذي سجل الهدف الثالث بسهولة في مرمى كالياري.

في الدقيقة الأخيرة من المباراة، نفذ ديفيد نيرس ركلة ركنية متقنة ارتقى لها المدافع أليساندرو بونجورنو، الذي سجل برأسه الهدف الرابع، ليختتم بذلك مهرجان الأهداف لصالح نابولي.

بهذا الانتصار، تصدر نابولي جدول ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد 9 نقاط، في انتظار مباراة إنتر ومونزا في وقت لاحق اليوم. بينما تجمد رصيد كالياري عند نقطتين فقط، ليبقى في المركز قبل الأخير.