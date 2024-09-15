أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الأهلي لـ " ثلاث " مواسم

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع المدافع محمد المغربى، لاعب النادى الأهلى والمنتخب الاوليمبى السابق والذى يُجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.



ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى والتي تمتد إلى " ثلاث " مواسم قادمة في حضور رئيس النادي محمد مصيلحي عقب إنهاء كافة إجراءات إنتقاله مع النادى الأهلي.



وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.



