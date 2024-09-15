نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يهدي هدفه في مرمي جيرونا لمدربه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق برشلونة فوزًا مهمًا علي نظيره جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدف، علي أرضية ملعب مونتليفي، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

بيدري يعرب عن سعادته بالفوز علي جيرونا

وأعرب الدولي الإسباني بيدري لاعب وسط الفريق الكتالوني عن سعادته، بالفوز علي جيرونا، وأحرزه ثاني أهدافه مع الفريق هذا الموسم.

وقال بيدري في تصريحات صحفية، عقب المباراة، "أهدي هدفي اليوم في مرمي جيرونا لهانسي فليك".

وأضاف النجم الإسباني "قبل المباراة، أخبرته أنني إذا سجلت سأذهب وأحتفل معه".

ويستعد برشلونة الإسباني لمواجهة موناكو الفرنسي يوم الخميس القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا.