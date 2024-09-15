نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يتصدر "الكالتشيو" مؤقتا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اكتسح نابولي مضيفه كالياري 4-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم نابولي عن طريق جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله خفيتشا كفاراتسيخليا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 70، سجل نابولي الهدف الثالث عن طريق روميلو لوكاكو، فيما أضاف أليساندرو بونجيورنو الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع نابولي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار نتيجة مباراة مونزا وإنتر ميلان التي تقام في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد كالياري عند نقطتين في المركز قبل الأخير.