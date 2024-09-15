الرياضة

نجم الأهلي السابق يعلق على "مشكلة" وسام أبو علي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق،عن مواجهتي القطبين في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.

رضا شحاتة: وسام عنده مشكلة ومن الطبيعي الفوز خارج الملعب

وأضاف شحاتة خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "من الطبيعي أن يحقق الأهلي والزمالك الفوز خارج الملعب، وأنا لا يهمني الشكل الفني في هذه المباريات، الأهم هو تحقيق نتيجة جيدة خارج الملعب.

وتابع: “الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد، ومن المعروف أن أصعب وقت على أي فريق بعد تلقيه هدف وهذا ما استغله الأهلي اليوم أمام جورماهيا”.

وأختتم:" وسام أبو علي أضاع العديد من الفرص السهلة اليوم، وكان قادر على تسجيل أكثر من هدف، عنده مشكلة والفرصة السهلة لا يسجلها".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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