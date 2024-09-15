نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أرسنال يكشف سر تميز الفريق في الركلات الثابتة ويعترف بصعوبة الأسبوع القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أرسنال في حسم ديربي شمال لندن بالفوز علي نظيره توتنهام هوتسبير، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ميكل أرتيتا: في بعض الأحيان للفوز عليك القيام بأشياء قبيحة

وقال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، في تصريحات صحفية لصحيفة "BBC" عقب المباراة، " كان علينا التكيف قليلًا بسبب بعض اللاعبين الذين فقدناهم".

وأضاف المدرب الإسباني "لقد استعددت لمواجهة توتنهام لمدة خمسة أيام، ثم في لحظة خسرت لاعبًا وفي لحظة أخرى خسرت لاعبًا آخر، لم أنم كثيرًا، لم تكن هناك أعذار، ولم يكن هناك بكاء، اللاعبون يتمتعون بجلد سميك، إنهم يحبون اللعبة، في بعض الأحيان للفوز عليك القيام بأشياء قبيحة وهم يحبون القيام".

وعن هدف اللقاء الوحيد، الذي سجله المدافع البرازيلي جابرييل من ركلة جانبية، قال ميكل أرتيتا، "كان مفتاح ذلك هو تأثير المدرب المتخصص في الكرات الثابتة نيكولاس جوفر، الذي انضم إلى أرسنال قادما من مانشستر سيتي في عام 2021".

وأوضح "اتخذت قرارًا بإحضاره إلى مانشستر سيتي عندما كنت هناك وفي أرسنال نفس كذلك".

وأكمل "أعضاء الفريق، قد زرعوا الإيمان بأن هناك العديد من الطرق للفوز بالمباريات وهذه واحدة منها، لذا فإن الفضل الكبير، يعود إليهم".

وأختتم مدرب الجانرز حديثه، "اللاعبون يؤمنون بالفعل، لقد فزنا بالعديد من المباريات الكبرى، لكن هذا الفوز سيمنحنا الكثير من الطاقة والإيمان، الأسبوع القادم صعب".

ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

ويستعد الجانرز لملاقاة نظيره أتالانتا الإيطالي، يوم الخميس القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا.

وبعد ذلك يعود إلي لندن لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد القادم، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من البريميرليج.