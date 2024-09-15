نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة إبراهيم دياز من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال مدريد صباح يوم الأحد عن إصابة لاعبه المغربي إبراهيم عبد القادر دياز في العضلة الضامة، مما سيجبره على الغياب عن الفريق الملكي لعدة أشهر حتى يتعافى.

ووفقًا لشبكة ريليفو الإسبانية، من المتوقع أن يعود إبراهيم دياز إلى الملاعب في بداية أو منتصف شهر ديسمبر المقبل، وقد يتغيب عن نحو 20 مباراة خلال فترة العلاج والتعافي.

أضافت التقارير أن إصابة دياز تأتي في وقت حاسم بالنسبة لريال مدريد، حيث يواجه الفريق تحديات كبيرة في المنافسات المحلية والأوروبية.

وقد يؤثر غياب دياز بشكل كبير على تشكيل الفريق وأداءه في الفترة المقبلة، مما يضع عبئًا إضافيًا على زملائه في الفريق والجهاز الفني لتعويض غيابه.