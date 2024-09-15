أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد أمام نظيره فالنسيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "ميتروبوليتانو"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تمكن كونور كالاجير من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 39، بعد تمريرة من رودريجو دي بول إلى زميله كالاجير الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 54، بعد عرضية من ماركوس لورينتي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها صامويل لينو برأسية ليتابعها جريزمان بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، سجل جوليان ألفاريز الهدف الثالث لصالح أتلتيكو مدريد، بعد تمريرة من ريكيلمي إلى ألفاريز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

ترتيب فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يتذيل فريق فالنسيا الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة أربعة لقاءات.