نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز كبير أمام نظيره فالنسيا بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "ميتروبوليتانو" في خامس جولات الليجا.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

افتتح كونور كالاجير أول أهداف اللقاء لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 39، بعد تمريرة من رودريجو دي بول إلى زميله كالاجير الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 54، بعد عرضية من ماركوس لورينتي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها صامويل لينو برأسية ليتابعها جريزمان بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز جوليان ألفاريز التقدم بالهدف الثالث لصالح أتلتيكو مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، بعد تمريرة من ريكيلمي إلى ألفاريز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.