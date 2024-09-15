الرياضة

فرج عامر: جبت صديق أوجولا ببلاش من تركيا ونزلته اختبارات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن العديد من التفاصيل الخاصة بالفريق السكندري استعدادًا للموسم الجديد".

وقال فرج عامر في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" محمد مغربي مدافع كان معار لسموحة، هو ولد مميز واعارته انتهت معنا والأهلي قرر بيعه لنادي الاتحاد السكندرى".

وتابع:"تعاقدنا مع لاعبين مميزين ولكنهم غير مشهورين بس هيبقوا مشهورين".

وأضاف:" تعاقدنا مع صديق أوجولا ببلاش وجبته من تركيا ونزلته اختبارات قبل التوقيع معه".

وأكمل فرج عامر:"الحمدلله عيني حلوة في اللاعبين وتعاقدت مع أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم،بجانب أحمد فتوح وأول ما جبته قولتله أنت هتحترف في أوروبا".

وأختتم:" مصطفى محمد كنت واخده بيع نهائي في صفقة أبو جبل والموضوع لما أتعرف بشكل كبير جدًا الزمالك تراجع".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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