نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس التحقيق مع مروان حمدي في لجنة الانضباط بسبب شكوى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل أقوال مروان حمدي، مهاجم بيراميدز، أمام لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الشكوى التي قدمها النادي الأهلي ضده، متهمًا إياه بالتعدي اللفظي على جماهير النادي خلال مواجهة الفريقين في دوري Nile الموسم الماضي.

وأوضح الغندور في تصريحاته أن لجنة الانضباط استدعت مروان حمدي للتحقيق في الواقعة، وأثناء التحقيق قدم اللاعب اعتذاره قائلًا: "أنا بحترم النادي الأهلي وجماهيره، وما كانش قصدي، لكن كنت تحت ضغط نفسي وانفعال، وبكيت بيني وبين نفسي بسبب الهجوم اللي اتعرضت له أنا وزمايلي من الجماهير والشتائم اللي سمعتها."

وأضاف حمدي، أنه يعاني من ضغط نفسي كبير بسبب الانتقادات والهجوم المستمر، مؤكدًا احترامه لكافة الأندية وجماهيرها طوال مسيرته الرياضية، وأنه لم يتجاوز من قبل في حق جماهير الأهلي أو مسؤوليه.

وأشار الغندور إلى أن لجنة الانضباط، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لم تصدر قرارها النهائي بعد، حيث ما زالت تحقق في الشكوى وتستمع لشهادات بعض الأطراف، من بينهم إمام عاشور، وخالد عبد الفتاح، وعدد من مسؤولي الأهلي مثل محمد الجارحي ومحمد سراج وسعد شلبي.

كما أضاف الغندور أن اللجنة تجري تحقيقات مع مسؤولي بيراميدز أيضًا، مثل ممدوح عيد رئيس النادي، وأحمد زاهر المدير الإداري، وحارس المرمى أحمد الشناوي، بالإضافة إلى اللاعبين كريم حافظ، محمود زلاكا، ومحمود عبد العاطي.