نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يحقق رقما قياسيا غائبا منذ 28 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نيوكاسل يونايتد من تحقيق فوز ثمين على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الانتصار، يكون نيوكاسل قد حقق أفضل بداية له في الدوري منذ موسم 1995-1996، حيث جمع الفريق 10 نقاط من أصل 12 ممكنة.

ويحتل نيوكاسل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، متساويًا مع آرسنال صاحب المركز الثاني في عدد النقاط، ولكن يتفوق آرسنال بفارق الأهداف.

مع هذا الأداء المتميز، يظهر نيوكاسل يونايتد عزمًا كبيرًا على المنافسة بقوة هذا الموسم، بعد فترة طويلة من التراجع. الفريق تحت قيادة المدرب إيدي هاو يبدو في قمة تألقه، مما يعزز من فرصه في التأهل للبطولات الأوروبية.

كما أن الاستقرار الدفاعي والهجوم القوي للنادي يعكس تطورًا ملحوظًا في أدائه، وهو ما يعزز من تفاؤل المشجعين بقدرة الفريق على تحقيق أهدافه هذا الموسم.