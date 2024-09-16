نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف إكرامي: مقولة الدماطي عن إنضمام إمام عاشور للأهلي تمثله هو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على الرد على ما وجه إليه من إتهامات، حول انتقاده لمبادئ النادي الأهلي بعد ضم إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق.



وقال شريف إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "أنا عمري ما هاجمت الأهلي، لو أنا عندي نية الهجوم كان ممكن بعد خروجي من الأهلي".



وتابع: "أنا لو اختلفت مع حد مابيكنش بيني وبينه خصومة، لكن أنا عندي خصومة مع الجهل والتدليس، لإنه لما يُقال شيء لازم أرد قدام الجماهير".

وأوضح: "لما قولت رمضان صبحي معملش زي ناس أساءت للأهلي، وبعد كده ضمها وذكرت وقائع قولت دي حقائق، مش معنى أن الكلام مش وفق المزاج العام يبقى أنا بهاجم حد".



وشدد: "مقولة باب النادي الأهلي مفتوح أمام من لم يتربى على مبادئه واعتذر، ومغلق أمام من تربى على مبادئه واعتذر، أنا ضدها لأنها ضد دستور النادي الأهلي".



وأردف: "المقولة كانت على موقف معين، لكن لا يصح أن تكون مرجع لأن ده يفتح الباب أمام الخطأ في حق النادي الأهلي أصلا ".



واختتم شريف إكرامي حديثه قائلًا: "لو في أي تجاوزات حصلت من لاعبي الزمالك في حق جمهور الأهلي هل هينضموا للأهلي؟ دي مقوله تم اختراعها لتبرير موقف معين بس".