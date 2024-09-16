نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من ثروت سويلم حول مصير الأهلي من المشاركة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف ثروت سويلم سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موقف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة في بطولة كأس مصر للموسم الجديد.



وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "موقف النادي الأهلي من المشاركة في كأس مصر، طبقا للائحة لا يحق له المشاركة في كأس مصر الموسم القادم".



وتابع: "غياب الزمالك والأهلي عن نهائي كأس مصر الحالي مكنش النهائي على قدر المستوى".



وأشار ثروت سويلم:"وارد تعديل لائحة كأس مصر مع قدوم مجلس اتحاد الكرة الجديد لخدمة المسابقة".



وأضاف: "قد تكون اللائحة أن الأهلي يغرم ماليًا أو أي عقوبة أخرى، لكن انت داخل على مجلس اتحاد كرة جديد".



وأردف: "أي شركة راعية لكأس مصر يهمها الزمالك والأهلي يكونوا موجودين في البطولة".



واختتم: "مش المقصود مجاملة الأهلي ولكن بطولة كأس مصر تفقد قوتها بغياب الزمالك والأهلي".