نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف إكرامي يكشف كواليس حديثه مع الشيبي لحل أزمته مع الشحات.. وحقيقة ممارسات "السحر" في المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن كواليس حديثه مع المغربي محمد الشيبي، من أجل حل أزمته الأخيرة مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، وعن حقيقة ممارسات السحر في منتخب مصر.



وقال شريف إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "مسألة حسين الشحات والشيبي لم يكن يتم تداولها إطلاقا في غرفة ملابس بيراميدز".



وتابع: "المسألة كانت حساسة والشيبي كان يدير المسألة مع محاميه خارج النادي، ولم أكن أتمنى أن يصل هذا الأمر لتلك الدرجة من الخصومة".



وأضاف: "تحدثت مع الشيبي لأول مرة قبل مباراة المصري في مايو، وكنت محرجا من الحديث معه لأني لاعب سابق للأهلي، ويمكن أن يقال أني أفعل ذلك من أجل زملائي السابقين.



وأوضح: "قلت للشيبي إني لست في مكانه، ولكن أتمنى أن يراجع نفسه ولا يصل لهذه الأمور، ولكني لم أكن الوحيد الذي يتحدث معه وبالتالي قد يكون اقتنع برأي غيري".



وأردف: "اعتذار حسين الشحات بادرة طيبة منه ولكني لست في مكان الشيبي، وبالتالي لا أعرف كيف يشعر ولا يجب أن أضع نفسي مكانه وأنظر عليه".



وشدد: "لو كانت العقوبة التي خرجت من اتحاد الكرة وقتها مناسبة للحدث ما كنا لنصل إلى هذه المرحلة".



وبالحديث عن قصة حدوث ممارسات من السحر داخل منتخب مصر قال شريف إكرامي: "لا إله إلا الله، سنعرف عن ذلك يوم القيامة فلم أر شيئا منه بعيني".



وأكمل: "أؤمن بوجود السحر وقدرته على الضرر في وسطنا الرياضي وأوساط أخرى ولكن لا يمكنني أن أظلم أحدا".



وأردف: "ليس لدي قلق من تعاقد بيراميدز مع حارس جديدإطلاقا، النادي يجب أن ينظر لمستقبله فأنا سأتم عامي الـ42".



واختتم شريف إكرامي حديثه قائلًا: "سعيد بما حققته مع بيراميدز وأشعر بالتقدير فيه، وهو قريب أيضا من منزلي، وبالتالي أقضي المزيد من الوقت مع أسرتي وهو أمر كنت أفتقده".