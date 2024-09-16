الرياضة

هشام حنفي: كولر يستحق التحية وربيعة الأفضل وإمام عاشور يمتلك أفضل من ذلك

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث هشام حنفي نجم النادي السابق عن أداء الفريق الأحمر خلال مواجهة جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أضاف شحاتة خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" كولر يستحق التحية على قدرته في تطوير أداء بيرسي تاو وظهوره بشكل مميز.

وتابع: كان من الطبيعي أن يبدأ كولر بالثنائي حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ولكنه نجح في عودة بيرسي تاو بشكل مميز.

وواصل: رامي ربيعة قدم أداء رائع ليس فقط أمام جورماهيا ولكنه على مدار الفترة الماضية، من لاعب قريب للرحيل لواحد من أهم اللاعبين في الأهلي ومنتخب مصر.

وواصل: إمام عاشور يمتلك أداء أفضل من ذلك وكان قادر على الظهور بشكل أفضل أمام جورماهيا الكيني، ووسام أبو علي يقدم أدوار إضافية بجانب تسجيل الأهداف.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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