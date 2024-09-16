نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يشيد بمستوى قائد الفريق في مباراة جورماهيا الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود أبو الدهب، نجم الاهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب فريق جورماهيا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: محمد الشناوي تصدي لهدفين محققين من أمام لاعبي فريق جورماهيا الكيني وهو من أفضل حراس المرمى في مصر في الفترة الأخيرة.

وأضاف: الإصرار والتوفيق وراء فوز الأهلي على جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.