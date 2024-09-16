نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن نادي بيراميدز تواصل لاتفاق مع مسؤولي نادي زد لحسم صفقة مصطفى زيكو جناح الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

تصريحات الإعلامي مدحت شلبي

وقال الإعلامي مدحت شلبي خلال تصريحات تلفزيونية: بيراميدز دخل في مفاوضات مع زد لحسم صفقة زيكو خلال الميركاتو الجاري.

وأضاف: زد طلب الحصول على مقابل مادي يصل إلى 50 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات "زيكو"، والساعات القليلة الماضية شهدت انفراجة في الصفقة.

وأكمل: بيراميدز عرض انضمام أحمد عاطف "قطة" لاعب المنتخب الأوليمبي لصفوف زد مع دفع مقابل مادي لحسم صفقة "زيكو" خلال الفترة الحالية.

واختتم: الساعات القليلة القادمة ستشهد حسم الصفقة، بعد تواصل الطرفين لاتفاق على كافة بنود التعاقد.

والجدير بالذكر، أن مصطفى زيكو ارتبط اسمه بالانضمام لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.