نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-9-2024 في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمه الجديد 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

الشرطة ضد النصر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة بي إن سبورت آسيا 2.

العين ضد السد القطري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة بي إن سبورت آسيا

الاستقلال ضد الغرافة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة بي إن سبورت آسيا 1.

الأهلي السعودي ضد بيرسبوليس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة بي إن سبورت آسيا 3

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قنوات beIN Sports AFS، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا