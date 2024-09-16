نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة رايو فاليكانو وأوساسونا اليوم الإثنين في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق رايو فاليكانو، بنظيره فريق أوساسونا، اليوم الاثنين 16 ديسمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

رايو فاليكانو ضد اوساسونا

تذاع تلك المباراة بين فريقي رايو فاليكانو وأوساسونا عبر قناة بين سبورتس 3 HD، حيث تذاع جميع مباريات الدوري الاسباني عبر مجموعة قنوات بين سبورتس بشكل حصري.

تُقام المباراة بين فريقي رايو فاليكانو وأوساسونا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل فريق أوساسونا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد فريق رايو فاليكانو في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.