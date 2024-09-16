نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالميراس يسحق كريسيوما في الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح بالميراس، ضيفه كريسيوما، بخماسية دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري البرازيلي.

بالميراس يسحق كريسيوما في الدوري البرازيلي

ورفع بالميراس رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بوتافوجو.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد كريسيوما عند 28 نقطة في المركز 16.

تقدم بالميراس في الدقيقة الأولى عن طريق خوسيه مانويل لوبيز، وأضاف فيلبي أندرسون الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 18، سجل توبياس فيجريدو لاعب كريسيوما، هدف بالميراس الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، وأضاف إستيفاو الهدف الرابع في الدقيقة 52.

واختتم رافائيل فيجا، خماسية بالميراس في الدقيقة 77.

