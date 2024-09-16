نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف معلومات عن شكل الدوري المصري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف احمد شوبير بعض المعلومات عن شكل بطولة الدوري المصري الجديد للموسم 2024-2025 وهي التي تبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.

شوبير يكشف معلومات عن شكل الدوري المصري الجديد

وفي برنامجه الاذاعي عبر أون سبورت اف ام قال شوبير:" شكل الدوري الجديد لا أحد يعرف له ملامح حتى الآن".

وتابع: "يوجد بعض الاختلافات الشديدة والتباين بين أندية الدوري الممتاز حيث طالب بيراميدز بعض الطلبات بينما نادي إنبي معترض على الشكل الجديد للدوري والزمالك لم يعلق وغيره من الأندية.

وواصل: “معلوماتي الأكيدة أن الدوري المصري كما هو مكون بلا تغيير سيكون من ثمانية عشر ناديًا والهابط هابط والصاعد صاعد لا تغيير في شكل الهبوط”.

وأنهى: "أتمنى أن يصدر القرار الأكيد في القريب العاجل بشكل البطولة الجديد اليوم وصلنا لمنتصف شهر سبتمبر ولا نعلم أي شيء هذا لا يليق".