تشكيل الشرطة المتوقع ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الشرطة العراقي لمواجهة أمام النصر وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال اسيا.



وفي النسخة الحالية بلا نظام البطولة مشابها لنظام بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تنافس جميع الفرق في مجموعتين فقط واحدة لفرق الغرب والثانية لفرق الشرق بدلًا من 10 مجموعات، ويشارك في كل مجموعة 12 فريق.



تشكيل الشرطة المتوقع لمواجهة النصر في دوري الأبطال



أحمد باسل- أحمد يحيى – فيصل جاسم – جمال بلعمري – سالمون كارلوس -فهد يوسف – بسام شاكر – حسين علي- عبد الرازق قاسم – محمود المواس – لوكاس سانتوس

تنطلق صافرة بداية المباراة والتي تقام على ملعب المدينة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق.



القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة في دوري أبطال آسيا 2024



تنقل المواجهة عبر مجموعة بي إن سبورت آسيا وتحديدا "beIN SPORTS AFC 2"، بينما تنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضة داخل الإمارات.

