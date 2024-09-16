عودة الأسد اللهم لا حسد.. أهم 7 تصريحات لأحمد شوبير عبر أون سبورت إف إم

أحمد جودة - القاهرة - وسط ترحيب كبير من المستمعين

استقبل عدد كبير من مستمعي إذاعة أون سبورت إف إم، عودة الإعلامي أحمد شوبير لتقديم برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، بترحاب شديد في الحلقة الأولى بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة، حتى أن أحد المستمعين أرسل له رسالة تقول: “عودة الأسد اللهم لا حسد”.

ويذاع برنامج "مع شوبير" من الأحد للخميس كل أسبوع من التاسعة صباحًا، و البرنامج من إعداد وليد عبدالسلام وعبدالحميد فراج وأحمد الخولي.

وينشر “دوت الخليج الرياضي” أبرز تصريحات شوبير في الحلقة الأولى له بعد غياب..