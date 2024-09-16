نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في أداء صفقة الفريق الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم مباراة جيدة أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب فريق جورماهيا الكيني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على ملعب الأخير.

ولعب يحيى عطية الله مباراته الأولى مع القلعة الحمراء منذ التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تصريحات شريف عبد المنعم

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الأهلي مكسب كبير للفريق من الناحية الفنية ومازال أمامه الكثير لتقديمه في المرحلة المقبلة.

وأضاف: عطية الله لاعب كبير وسيحقق الكثير من الإنجازات مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

