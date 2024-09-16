نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزنفلي: وقعت مع الزمالك قبل الانضمام إلى الأهلي.. وهذا سبب فشل الانتقال إليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الحارس محمود الزنفلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق وفريق حرس الحدود الحالي، عن توقيعه مع نادي الزمالك قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء، وأن هناك سبب منعه من الانتقال إلى صفوفه.

وأكد محمود الزنفلي في تصريحات له عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي المذاع على القناة الأولى: "انتظرت كثيرا على مقاعد البدلاء، مع الفرق حتى حصلت على فرصة المشاركة أساسيا، وقدمت مستويات متميزة مع الاتحاد السكندري والبنك الأهلي".

وتابع: "حققت أرقام مميزة مع البنك الأهلي ولكن الإصابة هي التي منعتني من الاستمرار في التألق، ووقعت للزمالك في يناير قبل الانتقال إلى النادي الأهلي، والبنك الأهلي رفض تجديد تعاقدي بعد تعرضي الإصابة".

واوضح:" استفدت من تجربتي مع نادي الداخلية ويكفي إنه كان بوابتي للانتقال إلى الأهلي، واللعب للأهلي طموح وحلم مشروع لأي لاعب.

ثم أشار الزنفلي:" خلصت كل حاجه مع الزمالك بعد جلستي مع حسين السيد قبل الانتقال إلى الأهلي، أزمة القيد كلمة السر في فشل انتقالي إلى الزمالك، أمير توفيق اول من تواصل معي من الأهلي لإتمام صفقة انتقالي إلى الأهلي

