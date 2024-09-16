نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. سر رفض كولر نجم الدوري الصيني وشوبير يفجر مفاجأة عن حل رابطة الأندية المحترفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 16-09-2024 في السطور التالية:

سر رفض كولر نجم الدوري الصيني

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فشل إتمام الأهلي صفقة في فترة الصيف الجاري.

قال شوبير: "أنا شايف أن الأجنحة مفيهاش مشكلة، لكن مستوى بيرسي تاو مش ثابت، مع رحيل أحمد عبدالقادر للدوري القطري أيضا".

أكمل: "مركز الهجوم، هناك وسام أبو علي وأيضا كهربا بس لسه ما جبش فورمته، وهقولك أن الأهلي كان بالفعل توصل لاتفاق مع جناح بيلعب في الدوري الصيني ولكن كولر رفض في النهاية".

وأتم تصريحاته: "هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع لاعب جيد، وتسير بشكل سري، ويعمل الجميع على إنهائها خلال الفترة المقبلة".



شوبير يفجر مفاجأة عن حل رابطة الأندية المحترفة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الفترة المقبلة، مفجرًا مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم: "رابطة الأندية العام المقبل بخ".

وتابع: "رابطة الأندية بنسبة كبيرة ستتحول إلى لجنة داخل اتحاد الكرة المصري، بدء من الموسم المقبل".

وأكمل: "معلوماتي أو اجتهاداتي أن الرابطة لن تستمر، خاصة أن اجتماعاتها كانت محدودة الفترة الأخيرة".

وعن استمرارها أو حلها، استطرد قائلًا: "المهم تكون لها صلاحيات سواء رابطة أو لجنة".

واختتم: "رابطة أو لجنة بصلاحيات.. يا welcome".

شوبير يكشف معلومات عن شكل الدوري المصري الجديد

كشف احمد شوبير بعض المعلومات عن شكل بطولة الدوري المصري الجديد للموسم 2024-2025 وهي التي تبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفي برنامجه الاذاعي عبر أون سبورت اف ام قال شوبير:" شكل الدوري الجديد لا أحد يعرف له ملامح حتى الآن".

وتابع: "يوجد بعض الاختلافات الشديدة والتباين بين أندية الدوري الممتاز حيث طالب بيراميدز بعض الطلبات بينما نادي إنبي معترض على الشكل الجديد للدوري والزمالك لم يعلق وغيره من الأندية.

وواصل: “معلوماتي الأكيدة أن الدوري المصري كما هو مكون بلا تغيير سيكون من ثمانية عشر ناديًا والهابط هابط والصاعد صاعد لا تغيير في شكل الهبوط”.

وأنهى: "أتمنى أن يصدر القرار الأكيد في القريب العاجل بشكل البطولة الجديد اليوم وصلنا لمنتصف شهر سبتمبر ولا نعلم أي شيء هذا لا يليق".