نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يتحدث عن أسبوع صعب للسيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‬قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن "فريقه سيتأقلم مع الأسبوع الحالي الصعب من خلال الاستعانة بلاعبي الأكاديمية من الشبان، وذلك قبل انطلاق مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم".

جوارديولا يتحدث عن أسبوع صعب للسيتي

ويستعد فريق غوارديولا للكثير من الأحداث، إذ من المقرر أن تبدأ جلسة استماع مستقلة في مزاعم 115 انتهاكًا من مانشستر سيتي للوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين، قبل يومين من استضافته إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي بعدها آرسنال في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل ثم واتفورد في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال غوارديولا إن "فريقه سيحتاج للتأقلم مع الموسم الحالي الذي من المتوقع أن يخوض خلاله نحو 75 مباراة".

وأبدى العديد من لاعبي مانشستر سيتي، بينهم كيفن دي بروين ومانويل أكانجي وبرناردو سيلفا، مخاوفهم بشأن الجدول المزدحم هذا الموسم مع توسيع بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقال غوارديولا للصحافيين "ليس لدي رأي (بشأن نظام البطولة). الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرر ذلك ونحن نريد أن نشارك لذلك سنلعب بهذا النظام".

"نعم، هناك المزيد من المباريات (في الجدول)، لكن هذا هو الوضع. ماذا يمكننا أن نفعل؟ يوم الأربعاء سنلعب ضد أفضل فريق في إيطاليا ثم يوم الأحد سنلعب ضد أفضل فريق محلي منافس في الموسمين الماضيين.

"ثم يوم الثلاثاء ستكون هناك مباراة أخرى. لدينا أكاديمية. علينا أن نتكيف وننطلق. أحب اللعب في دوري أبطال أوروبا لذلك سنلعب".

وتم توسيع البطولات الأوروبية الثلاث للأندية إلى 36 فريقًا هذا الموسم وبدأت اتحادات اللاعبين المحترفين في أوروبا إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن كأس العالم للأندية الموسعة للرجال المكونة من 32 فريقا والتي تبدأ في يونيو (حزيران) المقبل في الولايات المتحدة.

وفي الموسم الماضي، سجلت إنجلترا أعلى عدد من المباريات المحلية المتتالية، 87 مباراة، بين البطولات المحلية الأوروبية الكبرى، بينما بلغ متوسط وقت التعافي بين أندية الدوري الممتاز 67.3 ساعة.