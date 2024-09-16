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أحمد جودة - القاهرة - اختير الحكم الألماني دانيال زيبرت، لإدارة مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا، بالدور الأول من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب (حديقة الأمراء).

الألماني دانيال زيبرت حكمًا لمواجهة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

وسيعاون زيبرت كل من مواطنيه يان زايدل ورافائيل فولتن كحكمين مساعين ودانيال شلاجر كحكم رابع بينما في تقنية الـVAR يوجد كل من كريستيان دينجرت وباستيان دانكرت.

وأدار زيبرت، الحكم الدولي منذ عام 2015، 3 مباريات في بطولة أمم أوروبا الأخيرة كما شارك في 3 أخرى كحكم رابع ومنها مباراة نصف النهائي بين إنجلترا وهولندا، كما أدار مباراتين في مونديال قطر 2022 و3 مباريات في "يورو 2020".

وفي الموسم الحالي أدار الحكم الألماني مباراة بالدور التمهيدي لدوري الأبطال بين يانج بويز وجالاتا سراي (2-3) ومباراة بدوري الأمم الأوروبية بين الدنمارك وسويسرا (0-2).

وكانت آخر مباراة أدارها بالدوري الألماني بين فريقي فرايبورج وبوخوم (1-2)..

