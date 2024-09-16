نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنانديز يشيد بزميله السابق إيلانجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام ​برونو فرنانديز​، قائد ​مانشستر يونايتد​، باستفزاز ​ليفربول​ وجماهيره بعد خسارتهم أمام ​نوتينغهام فورست​ بهدف نظيف في ​الدوري الإنجليزي الممتاز​.

وجاء الهدف بتوقيع ​كالوم هودسون أودوي​، من صناعة زميل فرنانديز السابق في مانشستر يونايتد، ​أنتوني إيلانغا​.

فرنانديز يشيد بزميله السابق إيلانجا

واستغل فرنانديز الفرصة ليشيد بإيلانغا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث كتب تعليقًا على صورة نشرها الأخير: "هذا الرجل الذي صنع الهدف".

ويبدو أن فرنانديز لم ينسَ خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الجولة السابقة بنتيجة 0-3، مما جعل تعليقه يظهر كنوع من الانتقام المعنوي بعد سقوط ليفربول في الجولة الرابعة.