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أحمد جودة - القاهرة - قام برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، باستفزاز ليفربول وجماهيره بعد خسارتهم أمام نوتينغهام فورست بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف بتوقيع كالوم هودسون أودوي، من صناعة زميل فرنانديز السابق في مانشستر يونايتد، أنتوني إيلانغا.
فرنانديز يشيد بزميله السابق إيلانجا
واستغل فرنانديز الفرصة ليشيد بإيلانغا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث كتب تعليقًا على صورة نشرها الأخير: "هذا الرجل الذي صنع الهدف".
ويبدو أن فرنانديز لم ينسَ خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الجولة السابقة بنتيجة 0-3، مما جعل تعليقه يظهر كنوع من الانتقام المعنوي بعد سقوط ليفربول في الجولة الرابعة.