نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي: شتوتجارت فريق عظيم ومنظم.. وما يتعرض له فينيسيوس لا يتحمله أحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه شتوتجارت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:"دوري أبطال أوروبا هو أمر خاص بالنسبة لريال مدريد، سنحاول المنافسة حتى النهاية".

وأضاف:"بيلينجهام بخير، مثل تشواميني وميليتاو، الذي لم يتدرب اليوم لأنه كان بحاجة إلى يوم إضافي للتعافي، الفريق جيد جدًا".

وأشار:"الإهانات التي يواجهها فينيسيوس لا أحد يستطيع أن يتحملها، ولا أنا أيضًا، يجب وضع يدك على فمك، رُغم كل ما يحدث".

وزاد:"ما حدث له منذ وصولي هو أمر لا يمكن التسامح معه، أنا أفهم صافرات الإستهجان، لكن الصفارات ضده ليست طبيعية".

وواصل:"الجماهير يفعلون ذلك لأنه لاعب يشكل خطرًا ضد فرقهم ويحاولون تشتيت انتباهه".

وأوضح:"الأهم هو تسجيل الأهداف، دع الجميع يساعد في الهجوم والدفاع، إذا كان المهاجم يدافع أكثر من المدافع، فهذه مشكلة، إذا لمس حارس المرمى كرات أكثر من لاعب المحور، فهذه مشكلة، ليس هذا هو الحال، علينا أن نتحسن قليلًا في الدفاع، لكن شباكنا نظيفة في أربع مباريات، نحن لسنا بهذا السوء".

وأردف:"إذا لم تبدأ الهيئات الإدارية في الاعتقاد بأن اللاعبين يتعرضون للإصابة لأنهم يلعبون كثيرًا، فلدينا مشكلة، أطلب تقليل عدد المباريات لتكون المسابقات أكثر جاذبية".

وواصل:"كان بإمكاننا الحصول على نقطتين إضافيتين، لكننا وصلنا إلى حيث أردنا وحققنا لقب حتى الآن، مع العلم أنه كان من المتوقع حدوث بعض المشاكل، لأن البعض وصل في 9 أغسطس".

وزاد:"في السابق، كانت فترة الاستعداد للموسم خمسة أسابيع، وهو ما يحتاجه اللاعب للاستعداد جيدًا للموسم، إذا حسبت من 9 أغسطس، فإن الآن هو الأسبوع الخامس، الآن حان الوقت للتطور بشكل جيد والمنافسة مثل العام الماضي".

ورد المدرب الإيطالي على سؤال بمدى قلقه من برشلونة قائلًا:"منافس ونحترمه، مثل أتلتيكو مدر أو فياريال، اللذين يقدمان أداءً جيدًا، لدينا نفس الاحترام للجميع".

وأكمل:"سيكون دوري أبطال أوروبا قصة أخرى، نأمل أن نتمكن من الوصول إلى النهائي، كما حدث في العام الماضي".

وأتم تصريحاته:"فريق عظيم، منظم للغاية، غدًا سنتابع مباراة ممتعة للغاية".

