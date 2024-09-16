نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة طاحنة في ريال مدريد قبل لقاء شتوتجارت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تحديًا كبيرًا قبل 24 ساعة فقط من مواجهة شتوتجارت في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

أزمة طاحنة في ريال مدريد قبل لقاء شتوتجارت

حسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن المدافع إيدير ميليتاو غاب عن تدريبات الفريق يوم الإثنين، مما أثار الشكوك حول إمكانية مشاركته في المباراة المنتظرة.

وتشير الصحيفة إلى أن إصابة ميليتاو ليست نتيجة للإجهاد الذي تعرض له خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي، بل بسبب تعرضه لضربة في ساقه اليمنى أثناء مواجهة ريال سوسيداد.

وأضافت الصحيفة أن أنشيلوتي يدرس خيارات بديلة لتعويض غياب ميليتاو، منها إشراك داني كارفاخال أو أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع، أو اللجوء إلى خيسوس فاييخو.

في الوقت الحالي، يُعد أنطونيو روديجر الخيار الأساسي الوحيد المتاح في الدفاع، في ظل استمرار غياب ديفيد ألابا الذي لم يتعافَ بعد من إصابته السابقة.