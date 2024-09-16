الرياضة

ألفاريز: سعيد بهدفي الأول مع أتلتيكو

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أحمد جودة - القاهرة - عبر ​جوليان ألفاريز​، مهاجم ​أتلتيكو مدريد​، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدفه الأول مع الفريق في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 3-0 على ​فالنسيا​ ضمن الجولة الخامسة من ​الليجا​.

وأكد ألفاريز أن الهدف سيعزز ثقته في نفسه، لكنه أشار إلى أنه لم يشعر بأي ضغوط بسبب عدم تسجيله في المباريات السابقة.

ألفاريز: سعيد بهدفي الأول مع أتلتيكو

وتابع ألفاريز قائلا: "كنا نحتاج إلى مواصلة حصد النقاط على ملعبنا. الهدف يمنحني الثقة ويساعد الفريق."

وأضاف: "لم أكن أشعر بأي ضغوط. أقول دائمًا إن الهدف سيأتي مع توالي المشاركة، ويجب أن أكون مستعدًا للمشاركة في أي وقت. أحاول دائمًا مساعدة الفريق بكل الطرق، وبالطبع بالأهداف أيضًا."

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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