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أحمد جودة - القاهرة - عبر ​جوليان ألفاريز​، مهاجم ​أتلتيكو مدريد​، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدفه الأول مع الفريق في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 3-0 على ​فالنسيا​ ضمن الجولة الخامسة من ​الليجا​.

وأكد ألفاريز أن الهدف سيعزز ثقته في نفسه، لكنه أشار إلى أنه لم يشعر بأي ضغوط بسبب عدم تسجيله في المباريات السابقة.

ألفاريز: سعيد بهدفي الأول مع أتلتيكو

وتابع ألفاريز قائلا: "كنا نحتاج إلى مواصلة حصد النقاط على ملعبنا. الهدف يمنحني الثقة ويساعد الفريق."

وأضاف: "لم أكن أشعر بأي ضغوط. أقول دائمًا إن الهدف سيأتي مع توالي المشاركة، ويجب أن أكون مستعدًا للمشاركة في أي وقت. أحاول دائمًا مساعدة الفريق بكل الطرق، وبالطبع بالأهداف أيضًا."