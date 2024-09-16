نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقوبة المتوقعة لنجم برشلونة بعد طرده أمام جيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المتوقع أن يحصل ​فيران توريس​، نجم ​برشلونة​، على عقوبة إيقاف لمباراة واحدة بعد طرده أمام ​جيرونا​ في الجولة الخامسة من ​الدوري الإسباني​.

الطرد جاء نتيجة تدخل عنيف على أسبريلا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 4-1.

العقوبة المتوقعة لنجم برشلونة بعد طرده أمام جيرونا

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، سجل الحكم مونيوز رويز في تقريره أن توريس تم طرده بسبب "استخدام قوة مفرطة ضد الخصم أثناء التنافس على الكرة".

بناءً على هذا الوصف، من المتوقع أن تكون العقوبة إيقاف مباراة واحدة فقط، خاصةً لأنها المخالفة الأولى لتوريس ولم تحدث خارج نطاق اللعب.