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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ​نادي ميلان​ الإيطالي غياب لاعبه الجزائري ​إسماعيل بن ناصر​ لمدة 4 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في عضلة الساق اليمنى.

وتعرض بن ناصر لتمزق من الدرجة الثالثة خلال مشاركته في تدريبات ​المنتخب الجزائري​ خلال التوقف الدولي الاخير.

ميلان يعلن غياب بن ناصر لمدة 4 أشهر

وأجرى الجراحة الدكتور لاسه ليمباينن في فنلندا، ومن المتوقع أن يعود اللاعب إلى الملاعب في منتصف شهر كانون الثاني من العام 2025.

إسماعيل بن ناصر مرتبط بعقد مع نادي ميلان حتى صيف العام 2027، وكان لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الفريق قبل إصابته.