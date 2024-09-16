نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يويفا" يجدد اتفاقيته مع أديداس حتى 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتفاقه مع شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية، بحيث تستمر كمورد رسمي للكرات للمسابقات الأوروبية حتى عام 2027.

وكما ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له، فإن الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، "تغطي الحق في توفير الكرات الرسمية لمباريات دوري أبطال أوروبا بدءًا من التصفيات"، مع تصميمات جديدة للكرة الرسمية لكل موسم.

ويشير البيان أيضًا إلى أن أديداس نفسها "ستكون المورد الرسمي للكرة لكأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال الشباب ودوري أبطال كرة الصالات".

ويأتي الإعلان بعد أن كشفت الشركة مؤخرًا عن الكرة الرسمية للبطولة لهذا الموسم، والتي تتميز بـ "البساطة الأيقونية، مع النجوم الشهيرة، ومقدمة باللون الأسود على أشكال سداسية بيضاء".

واختتم البيان "يتم إبراز التصميم الكلاسيكي بتفاصيل دقيقة باللون الأحمر والأصفر الشمسي لإضفاء لمسة عصرية على الكرة، وتتضمن أحدث تقنيات أديداس، حيث يتنافس جيل جديد من اللاعبين على أهم بطولة للأندية في كرة القدم الأوروبية".